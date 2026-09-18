Paganin: "Mastantuono deve crescere. La catena di destra in difficoltà anche con il Pisa. Vanoli bravo a cambiare sistema"

L'ex calciatore della Fiorentina, Massimo Paganin, ha parlato dell'imminente sfida tra i viola e i partenopei a Radio Napoli Centrale. Queste le sue parole:

Dall'arrivo di Vanoli

“La Fiorentina sta uscendo dalla convalescenza iniziale - ha detto l'ex viola - sta trovando un'identità precisa. Il Napoli incontrerà una squadra che sta meglio dal punto di vista mentale e tattico. Vanoli, cambiando sistema di gioco, ha dato alla squadra più armi e qualità”.

Aspetti da migliorare

Paganin ha poi proseguito parlando anche degli aspetti in cui la Fiorentina può crescere: "Mastantuono? Deve fare ancora passi in avanti, deve crescere, fa fatica nella fase difensiva. La catena di destra poi è andata spesso in difficoltà, è stato il punto debole anche contro il Pisa"