Una modella colombiana accusa Mastantuono: "Mi ha invitata nella sua camera". E arriva la risposta dell'attaccante della Fiorentina

Da ieri sera sui social sta circolando il video di Onlyfanser colombiana che, pur senza farne il nome ma facendo capire che si tratta di lui (e pubblicando persino la chat su Instagram), accusa Mastantuono di averle scritto per invitarla nel proprio hotel la notte stessa.

L'accusa

Un messaggio arrivato dal nulla, spiega la modella, che poi accusa l'attaccante della Fiorentina di essere troppo pieno di sé e di credere, in quanto calciatore, di potersi permettere tutto.

La risposta di Mastantuono

In queste ore è arrivata la risposta di Mastantuono che, commentando il video su Instagram, ha scritto “Non credete a tutte queste sciocchezze per favore”.