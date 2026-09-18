Non c'era solo la Fiorentina su Mastantuono tra le italiane. Il tentativo (e la chiamata) di un top club di Serie A

Non c'era solo la Fiorentina su Mastantuono dalla Serie A. Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, anche il Napoli era sull'attaccante argentino questa estate.

Il retroscena

C'era stata una chiamata ai suoi procuratori Fernandez-Tamer da parte del club partenopeo, che aveva richiesto informazioni. Dopo valutazioni e riflessioni, poi, gli azzurri hanno deciso di non procedere oltre, con Mastantuono che ha scelto la corte fiorentina.

Interesse pregresso

Rimane il fatto che il Napoli ci abbia pensato, nonostante fosse chiaro fin da subito, anche a loro, che il Real Madrid lo avrebbe ceduto solo il prestito secco. Manna aveva pensato a lui già prima del suo trasferimento in Liga, quando ancora era al River. E l'interesse per lui non è di certo una sorpresa.