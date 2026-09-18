La promessa mantenuta da Mastantuono e Pellegrino: dopo il gol... La grigliata!

Ogni promessa è debito. Lo sanno bene Mateo Pellegrino e Franco Mastantuono, i marcatori della Fiorentina nella prima vittoria stagionale in campionato contro il Venezia.

La grigliata

Nel post partita del Penzo i due avevano promesso una grigliata a tutta la squadra al Viola Park per festeggiare i primi tre punti stagionali. E la grigliata è arrivata ieri per tutto il gruppo viola.

Senza eccessi

Una festa senza eccessi e dal basso profilo, anche perché nel mirino c'è il Napoli prima della sosta. Ma il momento conviviale per il pranzo di ieri è servito per aumentare l'ottimismo e l'entusiasmo che è tornato ad accompagnare il gruppo di Vanoli.