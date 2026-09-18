Buso: "Pellegrino non è bello, ma dentro l'area c'è sempre. Ballottaggio con Beto? Deve essere bravo Vanoli perché..."

L'ex giocatore ed allenatore della Fiorentina, Renato Buso, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno in vista contro il Napoli di Massimiliano Allegri.

Le caratteristiche dei due attaccanti viola

"Pellegrino ha dimostrato di avere una condizione migliore - ha detto Renato Buso - è po' grezzo e non è bello, ma quando arriva la palla dentro l'area è sempre presente. Beto fisicamente è ancora indietro e lo si è visto. Un attaccante vive tanti momenti: se sei in un momento negativo le cose non girano, altre volte invece anche sfiorando il pallone ti entra in porta".

Ballottaggio

"Deve essere bravo Vanoli a scegliere perché dipende dai momenti, magari uno si allena meglio, ma segna l'altro e non lo puoi sapere perché gira in base anche alla fortuna. L'importante è avere un atteggiamento positivo e non deprimerti perché se sei negativo, le cose ti vanno male."