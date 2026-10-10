Che bega Atta: una sosta illusoria ma i guai fisici non gli danno tregua. E saranno giorni delicati i prossimi

La sosta sembrava poter rimettere in sesto al 100% Arthur Atta, uno dei fiori all'occhiello dell'ultima estate di mercato viola, e invece riparte il campionato e siamo sempre al punto di partenza. Il francese ha seguito il suo percorso conservativo personalizzato, per poi unirsi al resto del gruppo ma le noi fisiche non gli danno tregua: da lì la scelta di non convocarlo per il match di Marassi, scrive il Corriere dello Sport.

Che bega e prossimi giorni delicati

Come se non bastasse, il suo stop arriva proprio nel reparto più risicato e via via trasformatosi a due, anche per ovviare al difetto numerico. Un problema in zona addominale che non lascia proprio sereni, visto da quanto tempo ormai l'ex Udinese si trascina dietro l'acciacco. Nei prossimi giorni ulteriori osservazioni e valutazioni per capire se lo si potrà avere al meglio il prima possibile.