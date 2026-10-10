La probabile formazione della Fiorentina: Mastantuono può esserci dal 1', a sinistra c'è ancora Viery. Scalpita Brescianini

Dopo la lunga sosta per le Nazionali torna la Serie A e la Fiorentina apre la sesta giornata andando in trasferta sul campo del Genoa. Per questa importante gara il tecnico viola Paolo Vanoli sta valutando il miglior undici da schierare in base a diversi fattori, da chi ha speso più energie in queste settimane fino a quei giocatori che stanno ritrovando la condizione ottimale.

Mastantuono scalda i motori, e Brescianini…

Contro i rossoblù al Ferraris in porta ci sarà De Gea: al centro della difesa pronti Dragusin e Ranieri, sulle corsie Jimenez e uno tra Viery e Valdepeñas, con il primo che sembra essere in vantaggio nella corsa per una maglia. A centrocampo tocca al duo formato da Ndour e Fagioli, mentre sulla trequarti, senza l'infortunato Atta, dovrebbero presentarsi Mastantuono, tornato da pochi giorni dopo gli impegni con la sua Argentina, Njie e Brescianini come sottopunta, preferito almeno inizialmente a Gonçalves che sta recuperando la forma migliore. Tutti e tre si muoveranno a supporto dell'unica punta Pellegrino.

La probabile formazione della Fiorentina

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jiménez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Brescianini, Njie; Pellegrino.