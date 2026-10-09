​​

header logo

I convocati della Fiorentina: squadra quasi al completo per Vanoli, forfait importante a centrocampo

Redazione /
Arthur Atta
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro il Genoa, che si giocherà sabato 10 ottobre alle 15.00 a Marassi

A disposizione del tecnico

Come già annunciato dal tecnico Paolo Vanoli, non potrà essere della partita il centrocampista Arthur Atta, alle prese con un problema muscolare all'addome. L'allenatore viola potrà contare invece su tutti i giocatori di rientro dai ritiri delle nazionali. Aggregata alla prima squadra la giovane ala della Primavera Brando Mazzeo, classe 2007.

La lista dei convocati viola per la partita contro il Genoa

BRESCIANINI Marco

CHRISTENSEN Oliver (G)

CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

DE GEA QUINTANA David (G)

DRAGUSIN Radu-Matei

FAGIOLI Nicolò

FERNANDES SANTOS LOPES Viery

GNONTO Degnand Wilfried

GOMES BETUNCAL Norberto Bercique

JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro

LEZZERINI Luca (G)

MASTANTUONO Franco

MAZZEO Brando

NDOUR Cher

NETO LOPES João Mário

NJIE Alieu Badara

OULAI Christ Ravynel Inao

PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo

PEREIRA GONÇALVES Pedro António

PONGRAČIĆ Marin

RANIERI Luca

VALDEPEÑAS TALAVERA Victor

Notizie correlate
💬 Commenti