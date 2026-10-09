I convocati della Fiorentina: squadra quasi al completo per Vanoli, forfait importante a centrocampo
La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro il Genoa, che si giocherà sabato 10 ottobre alle 15.00 a Marassi.
A disposizione del tecnico
Come già annunciato dal tecnico Paolo Vanoli, non potrà essere della partita il centrocampista Arthur Atta, alle prese con un problema muscolare all'addome. L'allenatore viola potrà contare invece su tutti i giocatori di rientro dai ritiri delle nazionali. Aggregata alla prima squadra la giovane ala della Primavera Brando Mazzeo, classe 2007.
La lista dei convocati viola per la partita contro il Genoa
BRESCIANINI Marco
CHRISTENSEN Oliver (G)
CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
DE GEA QUINTANA David (G)
DRAGUSIN Radu-Matei
FAGIOLI Nicolò
FERNANDES SANTOS LOPES Viery
GNONTO Degnand Wilfried
GOMES BETUNCAL Norberto Bercique
JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro
LEZZERINI Luca (G)
MASTANTUONO Franco
MAZZEO Brando
NDOUR Cher
NETO LOPES João Mário
NJIE Alieu Badara
OULAI Christ Ravynel Inao
PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo
PEREIRA GONÇALVES Pedro António
PONGRAČIĆ Marin
RANIERI Luca
VALDEPEÑAS TALAVERA Victor