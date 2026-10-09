Vanoli: "Sono contento per Fagioli, ma adesso viene il difficile. Viery o Valdepenas? Valuto in base alla partita"

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli si è soffermato su diversi singoli giocatori viola nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Genoa.

Pote dal primo minuto?

“Gonçalves aveva bisogno di queste tre settimane, ho la fortuna di poter scegliere ed io devo guardare alla squadra. Il campionato però è lungo e avrò bisogno di tutti, non esistono più le riserve”.

Ballottaggio sulla sinistra

“Viery o Valdepeñas? Lo ripeto, per me è una fortuna poter scegliere. Quando ho messo Viery era per esigenze tattiche, ma ogni partita posso scegliere qual è l'opzione migliore”.

La crescita di Fagioli

“Fagioli? Sono contento, per lui come per Ndour. Sono le soddisfazioni maggiori per un allenatore. Ha fatto benissimo con noi in un ruolo e altrettanto bene in Nazionale in un altra posizione. Adesso però viene il difficile, deve continuare a migliorarsi e dimostrare di essere un grande giocatore”.