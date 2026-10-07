"Ndour e Fagioli possono fare tutto, ma in mezzo manca qualcosa. Ranieri giocatore che unisce"

Il giornalista Ernesto Poesio ha parlato a 360° della Fiorentina al Pentasport su Radio Bruno. Tanti i temi toccati, ma in particolare l'intervento ha avuto un focus su un certo reparto della rosa di Paolo Vanoli.

Dipende tutto dal centrocampo

"Non c'è nessuna squadra ormai che tiene un modulo fisso. In generale si tende a variare durante la partita, basta guardare l'Italia di Mancini. Molto dipende dai centrocampisti: se hai centrocampisti eclettici che possono giocare in tutte le posizioni, puoi far girare i moduli a seconda della partita. Ndour piace molto agli allenatori, perché può ricoprire più ruoli. Non ne ha uno definito come non ce l'ha neanche Fagioli, ma se li metti insieme crei un centrocampo che non dà punti di riferimento".

Manca qualcosa

"Secondo me sì, un mediano ti manca. Fagioli per me gioca meglio quando ha un mediano accanto. Poi si può adattare ma, come ha detto la settimana scorsa gioca meglio nella metà campo avversaria. In fase difensiva, quando la squadra sta alta, fa fatica. Il mediano che ti copre davanti alla difesa è una delle lacune della Fiorentina e si spiegano anche così i 12 gol subiti. Ho visto una crescita di Dragusin e il suo compagno è ancora da definire. Non può essere però solo una questione delle difesa quando prendi così tanti gol".

Il rinnovo di Ranieri

"Viene dal vivaio e ha vissuto quasi tutta la vita alla Fiorentina. Ha a cuore la maglia e ne conosce la storia. Serve un giocatore rappresentativo e, in questo senso, Ranieri unisce maggiormente la società alla squadra. Era quasi dovuto, non ha un grande mercato ma allo stesso tempo è affidabile e può dare una grossa mano. E' anche un premio alla fedeltà di questo giocatore".