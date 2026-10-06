"Con Ndour la Fiorentina ha un piccolo gioiello. Fagioli più maturo, può diventare importantissimo per l'Italia"

Durante la diretta di Radio Bruno è intervenuto il giornalista e tifoso viola Alessandro Bocci, che ha parlato in particolar modo di Ndour, Fagioli e della prossima partita della Fiorentina.

“Non sono così certo che Ndour andrà presto in Nazionale maggiore, è un pilastro dell'Under 21 e i ragazzi azzurri hanno l'obiettivo di rompere un tabù: le Olimpiadi, una competizione in cui l'Italia manca dal 2008. Contro la Polonia rispetto ai suoi compagni di squadra sembrava un gigante, ma penso che prima di un altro anno non lascerà l'Under 21. Di Ndour sono sempre stato innamorato, quando Pradé lo prese lo chiamai per dirgli che aveva fatto un grande colpo. Mi hanno sorpreso di più le sue difficoltà a entrare nel gioco. Quando era nell'Under 19 si pensava che fosse un predestinato da Real Madrid: probabilmente non arriverà a quel livello, ma sono convinto che la Fiorentina abbia un piccolo gioiello in casa”.

‘Forse i mesi con Grosso per Fagioli…’

“Fagioli se continuerà così diventerà un giocatore importantissimo per la Nazionale di Roberto Mancini. Le richieste e il modo di giocare del tecnico sono perfetti per le sue caratteristiche e lo si è visto in queste partite. Fagioli lo scorso anno ha giocato a un certo livello, ma quest'anno ha una maturità maggiore. Forse i mesi con Grosso gli hanno fatto accumulare così tanta rabbia che si è trasformata in energia. La Fiorentina ha puntato su una squadra giovane ma a giugno non devi venderne 4/5, a quel punto non va bene. I giovani che hai preso devono crescere ed essere pronti al 100% per la prossima stagione; non possiamo ripartire nuovamente con dei ragazzi giovani che devono esplodere”.

‘Spero Vanoli sia riuscito a riportare Atta in forma'

"La partita in casa del Genoa sarà molto complicata, mi auguro una conferma di un'ulteriore crescita della Fiorentina, adesso c'è bisogno di dare continuità ai risultati. Il Genoa giocherà alla morte, Marassi è uno stadio tosto e per questo servirà la miglior Fiorentina possibile. Vanoli ha lavorato molto in questa sosta e spero che sia riuscito a riportare in condizione giocatori importanti; molti parlano di Gonçalves ma io spero vivamente che sia riuscito a riportare in forma Atta".