​​

header logo

Adani: "Fagioli gioca titolare in Nazionale con disinvoltura. Ammutolito chi diceva che non c'erano giovani in Italia"

Redazione /
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Daniele Adani, ex difensore della Fiorentina e adesso commentatore televisivo, ha parlato a La Domenica Sportiva della partita di questa sera tra Italia e Turchia, intervenendo anche su Nicolò Fagioli

Il commento di Adani

"In 10 giorni è stato ammutolito tutto il sistema che dice che in Italia non ci sono i giovani bravi. Quest'ultimi non sono stati formati in 20 giorni o in 2 mesi. Kayode esisteva già, Sebastiano Esposito anche, Ruggeri pure, Fagioli che gioca titolare in mezzo al campo con disinvoltura, Scalvini centrale l'avevamo intravisto".

Sulla Nazionale

"Questa Nazionale ha imbeccato una via, una via composta da mentalità, gioco, coraggio e lavoro di gruppo"

Notizie correlate
💬 Commenti