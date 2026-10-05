Adani: "Fagioli gioca titolare in Nazionale con disinvoltura. Ammutolito chi diceva che non c'erano giovani in Italia"

Daniele Adani, ex difensore della Fiorentina e adesso commentatore televisivo, ha parlato a La Domenica Sportiva della partita di questa sera tra Italia e Turchia, intervenendo anche su Nicolò Fagioli.

Il commento di Adani

"In 10 giorni è stato ammutolito tutto il sistema che dice che in Italia non ci sono i giovani bravi. Quest'ultimi non sono stati formati in 20 giorni o in 2 mesi. Kayode esisteva già, Sebastiano Esposito anche, Ruggeri pure, Fagioli che gioca titolare in mezzo al campo con disinvoltura, Scalvini centrale l'avevamo intravisto".

Sulla Nazionale

"Questa Nazionale ha imbeccato una via, una via composta da mentalità, gioco, coraggio e lavoro di gruppo"