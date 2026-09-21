Adani: "Dragusin commette un fallo gravissimo su Hojlund in area, manca un rigore per il Napoli"

A La Domenica Sportiva è stata analizzata una situazione in area della Fiorentina durante la partita contro il Napoli che ha visto protagonista il difensore viola Dragusin e Hojlund.

Le parole di Lele Adani

Lele Adani, a proposito a detto: “Non si marca così. L'attaccante ha preso il tempo al difensore che lo ha cinturato. Se marchi in questo modo, sbagliando, ti assumi le responsabilità di fare un fallo gravissimo. Questo era rigore”.

Il parere di Bergonzi

Anche l'ex arbitro Bergonzi ha commentato l'accaduto: “Dragusin non guarda mai il pallone e cintura l'attaccante del Napoli. In Champions questi rigori li fischiano sempre. Se ci vogliamo allineare al metodo europeo allora questo è rigore”.