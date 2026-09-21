Un Dragusin monumentale, una brutalità esaltata dalle regole. Politano fa girare la testa a Viery e i c... a noi

Finalmente una partita vibrante e piena di emozioni contro un avversario di alto livello. Finalmente una Fiorentina alimentata da furia agonistica fino all’ultimo minuto. E alla fine sono i viola a poter recriminare per un paio di occasioni nella ripresa che potevano fruttare il secondo gol (Valdepenas parato e Fagioli fuori) e la vittoria.

Molto dipende dalle individualità

La squadra gioca ancora molto più sulle individualità, soprattutto di Mastantuono e Njie, che su azioni manovrate, tuttavia qualche movimento ragionato si intravede. Manca l’apporto offensivo dei centravanti.

Voti e giudizi

De Gea: 7 Il tiro di Gilmour sbuca da una foresta di gambe. Salva la porta in tre nitide occasioni.

Jimenez: 7 Gol aiutato da una devizione, ma almeno centra lo specchio della porta. Bene anche in copertura.

Dragusin: 8 Monumentale di testa, di piede e di spalla. Le nuove regole che sorvolano su molti contatti ne esaltano la brutalità.

Viery: 5 Politano fa girare la testa a lui e i co…..ni a noi.

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