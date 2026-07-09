Adani: "Quando arrivai a Firenze mi fecero una sorpresa... una donna svestita in hotel! Un benvenuto perfetto"

L'ex calciatore della Fiorentina Daniele Adani ha raccontato nel podcast Gimme Five - La vita in classifica un aneddoto a dir poco particolare sul suo arrivo a Firenze del 1999.

Il racconto

“Arrivo a questo hotel che si chiamava Grifone - racconta Adani - Un mio nuovo compagno mi ha accolto nella hall e mi ha invitato ad andare nella mia camera perché c'era una sorpresa di benvenuto. Lei era sul letto, svestita. Io volevo conversare, ma mi ha invitato a rilassarmi perché il benvenuto si dà in un certo modo. Ed è stato un benvenuto perfetto...".

La Coppa Italia del 2001

Non è la prima volta che Lele Adani racconta aneddoti piuttosto discutibile sulle sue avventura a letto negli anni alla Fiorentina. Celebre fu il suo racconto della notte di festeggiamenti con la “complicità” della Coppa Italia vinta nel 2001.