L. Pettinari: “All’età di Ndour negli altri paesi si gioca in nazionale maggiore. Braschi ha qualità importanti, ma…”

Ha giocato a lungo nelle giovanili della Fiorentina e poi anche allenato nel vivaio gigliato Leonardo Pettinari, ex attaccante di Cittadella ed Atalanta costretto a ritirarsi ancora molto giovane a causa di problemi cardiaci. Pettinari a ‘Il Salotto del Calcio’ su TVL ha avuto modo di parlare anche di temi di casa Fiorentina.

‘Braschi ha qualità importanti ma è ritardo’

“La doppietta di Ndour con l’Under 21? Penso che è un 2004 che gioca con l’Under 21, nelle altre nazionali a quell’età si è titolari nella maggiore. Voglio dire, nella Spagna gioca Yamal che è un 2007. La Primavera? Meglio mandare un ragazzo a giocare in Serie C che tenerlo 3 anni in Primavera. Non capisco che politica societaria sia tenere un ragazzo per poi… arrivare a perderlo. L’esempio di Riccardo Braschi, che conosco benissimo, che dalla Fiorentina è andato al Thun: è in ritardo con l’età e ora fa fatica. È un ragazzo di qualità importante, ma il mondo dei grandi è lo scalino enorme, in cui si fa fatica e bisogna essere pronti a giocare. Invece si fanno arrivare i ragazzi troppo in ritardo”.

‘A Marassi la Fiorentina deve vincere’

“Il Genoa, prossimo avversario della Fiorentina, è una delle squadre che ho visto peggio finora, specialmente in casa. La Fiorentina deve far di tutto per provare a vincere la partita, al netto di tutte le attenuanti, il campo è difficile, sicuramente. Poi alle sfide successive, che sono complicate, la Fiorentina avrà modo di pensarci… un passo falso a Genova comincerebbe ad essere pesante”.