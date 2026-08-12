Braschi si trasferisce in Svizzera: arriva anche la conferma della Fiorentina

Ieri è arrivata l'ufficialità: Riccardo Braschi è un nuovo giocatore del Thun. La Fiorentina lascia andare a titolo definitivo un altro dei protagonisti dello scorso Scudetto Primavera. Poco fa è arrivato il comunicato di conferma anche da parte del club viola.

Braschi al Thun

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Braschi al Thun F.C.

Si pronuncia anche la Fiorentina

Il classe 2006, cresciuto nel Settore Giovanile della Fiorentina, ha contribuito alla vittoria del quarto scudetto per la Fiorentina Primavera mettendo a segno 19 gol, confermandosi capocannoniere della squadra nella stagione 2025/26.