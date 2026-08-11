UFFICIALE: Braschi dice addio alla Fiorentina. Il comunicato

Ormai è ufficiale, Riccardo Braschi (che aveva già annunciato il suo addio) non è più un giocatore della Fiorentina. Il ragazzo si è trasferito in Svizzera, al Thun. Questo il comunicato del club: “L'FC Thun ha ingaggiato Riccardo Braschi dalla Fiorentina. Il diciannovenne italiano ha firmato un contratto triennale con il Thun, con opzione per una stagione aggiuntiva, e indosserà la maglia numero 20”.

Ufficiale l'addio di Braschi alla Fiorentina

“Riccardo Braschi, promettente talento, si unisce all'FC Thun. L'italiano, alto 1,90 metri, ha scalato tutte le categorie giovanili della Fiorentina, approdando in prima squadra la scorsa stagione. Ha collezionato due presenze in Serie A e una in UEFA Conference League. Braschi si è distinto in particolare nella Primavera 1, il massimo campionato giovanile italiano, dove ha realizzato 17 gol e fornito 5 assist in 27 partite”.

Il comunicato del Thun

“Braschi si distingue in particolare per la sua velocità e la sua tecnica impeccabile. Il suo fisico, il suo dinamismo e il suo fiuto per il gol apportano qualità entusiasmanti al gioco offensivo dell'FC Thun. L'FC Thun dà un caloroso benvenuto a Riccardo e gli augura un buon inizio”.