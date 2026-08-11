Braschi: "Un nuovo capitolo. Felice di essere qui, voglio portare grandi risultati"
Riccardo Braschi non è più un giocatore della Fiorentina. Il centravanti classe 2006 ha firmato un contratto triennale con il Thun e ha formalizzato oggi il proprio trasferimento.
“Un nuovo capitolo”
Queste le parole di Braschi, rilasciate su Instagram, sull'avventura che lo attende: “Un nuovo capitolo. Sono molto felice di essere qui, non vedo l'ora di iniziare e di ottenere grandi risultati per questo grande club”.
“Pronto a iniziare e a ottenere grandi risultati”
Queste le foto pubblicate dal ragazzo:
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