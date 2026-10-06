Ndour ha segnato il gol dalla maggior distanza di sempre? No, ecco chi ha fatto meglio - VIDEO

La rete di ieri di Cher Ndour contro la Polonia è stata incredibile, il centrocampista classe 2004 della Fiorentina ha segnato calciando da 75 metri di distanza il gol del 3-0, sorprendendo il portiere Lubik fuori dai pali. La rete di Ndour però non è quella realizzata dalla maggior distanza di sempre, come si è detto a più riprese da ieri sera in poi.

Ecco chi ha fatto meglio di Ndour

12 anni fa, il 20 settembre 2014 Moritz Stoppelkamp segnò su azione da 83 metri, nella vittoria per 2-0 del Paderborn in Bundesliga contro l'Hannover, realizzando un gol assurdo col portiere avversario Zieler fuori dai pali nell'assalto per il pareggio.

Il gol incredibile di Stoppelkamp