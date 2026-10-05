Ndour: "Vi spiego come è nato il gol. Col Genoa una partita importantissima, dobbiamo risalire la china"

La vittoria dell'Under 21 per 6-2 sui pari età della Polonia porta la firma anche e soprattutto di Cher Ndour, col centrocampista della Fiorentina capace di siglare una splendida doppietta. Il mediano viola a fine partita ha poi parlato in conferenza stampa.

Sul gol e sulla partita

Queste le sue parole: “Il gol? In realtà è stato improvvisato. Ho alzato un attimo la testa, ho visto il portiere fuori ed ho calciato: direi che è andata molto bene. Indossare la fascia ha indubbiamente un valore importante".

"Fiorentina, dobbiamo risalire"

Spazio poi ad alcune considerazioni anche sulla Fiorentina: "Lavoro sempre al massimo per migliorare : vengo da una buona stagione a livello individuale ma non a livello di squadra con la Fiorentina. Sono qua per migliorare sia con la Viola che con la Nazionale. Io torno già adesso a Firenze perché sabato abbiamo una partita molto importante: non abbiamo iniziato bene e dobbiamo assolutamente recuperare terreno in classifica".