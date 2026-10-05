Ndour ancora titolare con la Nazionale U21: maglia numero 10 e fascia di capitano. Dal 1' anche Comuzzo
Manca poco meno di un'ora alla partita tra Italia e Polonia U21, gara valevole per l'ultima sfida del gruppo E di qualificazione ai prossimi Europei di Categoria.
Cosa serve all'Italia U21
Gli Azzurrini di Silvio Baldini devono vincere e farlo con due goal di scarto per poter agguantare il primo posto nel gruppo e qualificarsi direttamente alla fase finale del torneo. Con una vittoria di un solo gol di scarto gli azzurrini resterebbero comunque in piena corsa per una qualificazione come migliore seconda, mentre con tutti gli altri risultati Ndour e compagni si ritroverebbero a novembre a dover affrontare gli spareggi. Fischio d'inizio alle ore 18:15.
Le scelte di Baldini
Baldini sceglie ancora Ndour per il centrocampo, con il centrocampista viola che avrà sulle spalle la maglia numero 10 e la fascia di capitano al braccio. In difesa c'è l'ex Fiorentina Comuzzo.
La formazione
ITALIA (4-3-3): Palmisani; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Barteasaghi; Pisilli, Faticanti, Ndour; Liberali, Cisse, Koleosho. A disposizione: Daffara, Lipani, Calvani, Cherubini, Camarda, Berti, Fini, Moruzzi, Lulli. All. Baldini.