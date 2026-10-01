La formazione titolare dell'Italia Under 21: contro l'Armenia Baldini si affida nuovamente a Ndour. In difesa c'è Comuzzo

Pochi minuti fa il commissario tecnico dell'Under 21 italiana Baldini ha reso nota la formazione titolare che alle ore 18.30 scenderà in campo a Yerevan contro i padroni di casa dell'Armenia, in una sfida valida per la nona giornata delle qualificazioni al prossimo europeo di categoria. L'obiettivo degli azzurrini è quello di vincere con tanti gol per diminuire il passivo nella differenza reti rispetto alla Polonia, in vista dello scontro diretto della prossima settimana.

Le scelte del CT Baldini: Ndour regolarmente titolare

Sono poche le novità nell'undici titolare, che vede il ct Baldini ripartire da alcune certezze. Ed una di queste è ul centrocampista della Fiorentina Cher Ndour, schierato con regolarità a centrocampo da mezzala sinistra. Tra i titolari ci sono anche gli ex vola Favasuli e Comuzzo, rispettivamente terzino destro e centrale di difesa. In attacco tutto affidato al tridente composto da Koleosho, Camarda e Fini.

Le formazioni ufficiali di Armenia-Italia Under 21

Queste le formazioni delle due squadre

Armenia (4-3-3): Ghazaryan; Tsarukyan, Manukyan, Hakobyan A., Krmzyan; Askaryan, Hakobyan D., Sargsyan; Harutyunyan, Eloyan, Hakobyan M. All.: Gyulbudaghyants

Italia (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Camarda, Koleosho. All.: Baldini.