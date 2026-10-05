Ndour commosso dopo la doppietta: "Baldini è come un padre per noi giovani. Oggi abbiamo fatto un'impresa"

La vittoria dell'Under 21 per 6-2 sui pari età della Polonia porta la firma anche e soprattutto di Cher Ndour, col centrocampista della Fiorentina capace di siglare una splendida doppietta. Il mediano viola a fine partita ha poi parlato ai microfoni della Rai, non tradendo la propria emozione.

Sul match

Queste le sue parole: “È stata una prestazione davvero importante da parte di tutta la squadra, fatta di sacrificio. Abbiamo conquistato una vittoria fondamentale, che ci ha permesso di andare direttamente agli Europei: siamo felici di aver centrato questo obiettivo”.

“Baldini come un padre”

Ndour ha poi parlato del rapporto col CT Silvio Baldini, non nascondendo nemmeno in questo caso un pizzico di emozione: “Il mister merita tutto questo, soprattutto dopo un momento difficile come quello che ha attraversato. È come un padre per tutti noi: prima ancora di essere un allenatore, è una persona speciale. A parlarne mi viene quasi da piangere”.