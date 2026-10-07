Ranieri raccontato dal suo primo maestro: "Da sempre voleva arrivare, mi aspettavo una carriera così"

Luca Ranieri sempre più simbolo della Fiorentina. In questi giorni, ha annunciato il rinnovo del contratto con i viola fino al 2029 con opzione di prolungamento per un'altra stagione. Un giocatore con la maglia gigliata come una seconda pelle, di cui ha parlato un suo vecchio maestro.

"Bravo ragazzo, ma in campo si trasforma"

Paolo Rossi, primo allenatore di Ranieri, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: "Luchino ha dimostrato il suo grande carattere. Quando è in campo si trasporta. Fuori è un ragazzo squisito, ma in campo è uno che gioca sempre per vincere. L'ho schierato anche davanti, pensate un po'. Il piede ce l'ha e di testa sa far male, perché ha coraggio e temperamento".

"Difficile trovarne uno migliore di lui"

Rossi continua a tessere le lodi del suo ex allievo: "È uno dei migliori ragazzi che ho avuto. Mi aspettavo questo percorso da parte sua. Da sempre è uno che voleva arrivare. E io oggi non vedo ragazzi col suo temperamento. Si è sempre allenato al massimo mettendo enorme impegno".