Amoruso: “Il rinnovo di Ranieri? Ha fatto buone cose in viola. Mi aspetto una crescita da Atta"

L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, ha commentato a Radio Bruno l’imminente rinnovo di Luca Ranieri e varie altre tematiche di casa viola.

“A Ranieri è stato fatto il rinnovo perché ha fatto tante cose buone in maglia viola. L'episodio della fascia tolta è sicuramente particolare, ma forse quella fascia in quel momento particolare lo stava affossando ancora di più: vive la partita in modo complesso e difficile, ed essere capitano vuol dire dare anche l'esempio, e lui in quel momento non riusciva”.

‘Pongracic-Ranieri la migliore coppia difensiva’

“Il capitano deve essere anche quello capace di fare buon viso a cattivo gioco, anche discutendo con i compagni. Lui magari davanti a certi compagni faceva fatica, quindi il perdere la fascia ha portato ad una sua serenità superiore, ed infatti è tornato titolare. Per me al momento, la coppia migliore è Dragusin-Ranieri. Ranieri è anche più riflessivo di Pongracic, aspetta l'errore e si fa trovare pronto piuttosto che cercare l'anticipo, cose che riescono meglio a Dragusin. Ranieri poi è mancino, e questo mette più tranquillità nella gestione della palla”.

‘Mi aspetto una crescita della Fiorentina’

“Al rientro dalla sosta mi aspetto delle sorprese: la sosta lunga rimescolerà le carte. Mi aspetto un passo avanti dalla Fiorentina: mi aspetto un miglioramento della condizione fisica e dei movimenti, da Atta e anche da altri, visto il grande lavoro di queste 3 settimane. Il Genoa partirà forte, cercando di sfruttare il fattore campo e il fattore pubblico: è lì che mi aspetto di vedere la crescita della Fiorentina. Loro punteranno ad un pressing molto forte e offensivo, e sarà lì che servirà vedere la crescita dei singoli e della loro personalità. Voglio vedere quanto questa squadra giovane ha margini di miglioramento. Il Genoa ha tanti problemi, sia a segnare e sia nel non concedere gol, quindi è lì che la Fiorentina dovrà infilarsi”.