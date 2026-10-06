Ranieri: "Vanoli sa che non ero d'accordo sul cambio capitano, ma mi ha tolto tante pressioni. Siamo felici che sia tornato"

Luca Ranieri ha annunciato da poco il suo rinnovo con la Fiorentina (LEGGI QUI) durante un'intervista con Sky Sport. Nel suo intervento ha parlato anche dello scorso anno e del percorso in viola.

Sul cambio di fascia lo scorso anno

"Non me l'aspettavo e non ci aspettavamo di ritrovarci in quella situazione così brutta lo scorso anno. Il cambio di capitano? Il mister lo sa che non ero d'accordo sul togliermi la fascia, ma poi mi sono accorto che mi ha liberato di parecchie pressioni, specialmente in una stagione così complicata. Sono felice che sia tornato e siamo felici di continuare a lavorare con lui".

Il percorso in viola

“Il Viola Park? Quando ero ragazzino, ricordo che a 13 anni giravamo a Firenze 3 o 4 campi alla settimana. Qui invece siamo tutti insieme. Se guardo al mio passato sono molto soddisfatto e fiero di quello che ho fatto, ma sono carico per continuare a migliorarmi e aiutare la Fiorentina”.