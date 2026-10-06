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Ranieri annuncia in diretta tv il rinnovo con la Fiorentina: "Siamo ai dettagli". Ecco la durata del nuovo accordo

Redazione /
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Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, si prepara a vestire ancora a lungo la maglia della società viola. 

L'annuncio in diretta tv

Il giocatore viola ha annunciato in diretta a Sky Sport di aver trovato l'accordo per il rinnovo del contratto con la Fiorentina. Le sue parole: “Siamo ai dettagli, mancano le ultime cose”.

I dettagli

Accordo fino al 2029 con opzione per il 2030. Mancano solo gli ultimi passaggi formali e poi si attende il comunicato  con l'ufficialità. 

 

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