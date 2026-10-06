Ranieri annuncia in diretta tv il rinnovo con la Fiorentina: "Siamo ai dettagli". Ecco la durata del nuovo accordo
Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, si prepara a vestire ancora a lungo la maglia della società viola.
L'annuncio in diretta tv
Il giocatore viola ha annunciato in diretta a Sky Sport di aver trovato l'accordo per il rinnovo del contratto con la Fiorentina. Le sue parole: “Siamo ai dettagli, mancano le ultime cose”.
I dettagli
Accordo fino al 2029 con opzione per il 2030. Mancano solo gli ultimi passaggi formali e poi si attende il comunicato con l'ufficialità.
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