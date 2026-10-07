E prima del rinnovo con la Fiorentina Ranieri era stato proposto ad un altro club di Serie A: i dettagli del retroscena

Nella giornata di ieri il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha annunciato pubblicamente che il rinnovo con la società viola è a un passo. Sembra però che, prima di trovare l'accordo dei viola, per il giocatore si fossero palesate delle possibilità di partenza, sia nel corso del mercato estivo che nei mesi precedenti.

Offerto al Napoli

A riferire questa indiscrezione è Area Napoli, testata che segue da vicino le vicende del club partenopeo, secondo la quale Ranieri aveva meditato l'addio al club viola. Nelle scorse sessioni di mercato e anche all'inizio di questa stagione il suo procuratore Mario Giuffredi gli aveva cercato squadra proponendolo al alcuni club, tra cui il Napoli quando gli azzurri avevano avuto alcuni problemi con gli infortuni nel reparto arretrato.

Il cambio di programma

Il ds del Napoli Manna per la difesa ha preferito abbandonare la pista per arrivare a Ranieri per virare poi su Benoit Badiashile, preso in prestito dal Chelsea per tre milioni e con diritto di riscatto impostato a 27 milioni.