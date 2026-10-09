Di Natale: "Non mi piace fare nomi, ma il gol di Ndour è stato fantastico. Alla Di Natale? Più alla Quagliarella"

A La Gazzetta dello Sport è intervenuto sui giovani talenti della Nazionale U21 l'ex bomber dell'Udinese Antonio Di Natale, parlando anche dell'ormai celebre gol di Ndour contro la Polonia.

Su Ndour

“Non mi piace fare i nomi, ma da amante dei gol belli colgo l'occasione per fare i complimenti a Ndour: fantastico il gol e ancora di più l'esuberanza mostrata nel provarci. Un gol alla Di Natale? Direi più alla Quagliarella”.

Su Baldini

“La forza di Baldini è la squadra. Grazie a lui l'Under21 è organizzata come una squadra di club. Non sono stupito, parliamo di un tecnico innovativo e che sa parlare ai giovani. Baldini era avanti già negli anni Duemila”.