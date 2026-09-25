Pedro Gonçalves osservato speciale al Viola Park. Vanoli lo vuole titolare alla ripresa. E il suo ruolo...

Già da due giorni al Viola Park si lavora duro. Vanoli ha voluto una sorta di seconda preparazione atletica per la sua Fiorentina e tra i giocatori più osservati in questo momento c'è Pedro Gonçalves.

Vanoli lo punta

“Pedro mi entusiasma”, aveva detto Vanoli in una recente conferenza stampa. E l'obiettivo dell'allenatore viola è proprio quello di ritrovare il portoghese pronto per una maglia da titolare al rientro in campo contro il Genoa.

La sua stagione

Fino ad ora per lui solo spazio da subentrato, ma la scarsa (se non assente) preparazione fatta con lo Sporting ha giocato un ruolo chiave nel suo impiego. Nel 4-2-3-1 che ha in mente Vanoli ha dimostrato come possa giocare benissimo come riferimento dietro alla punta. Del resto in Portogallo ha segnato qualcosa come 99 gol. Firenze lo aspetta, Vanoli anche. Pote continua a lavorare duro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.