Atta non al meglio: Gonçalves vuole la prima da titolare, ma c'è anche Brescianini in corsa (con un modulo diverso)
Arthur Atta non ha ancora completato il percorso di recupero della propria forma fisica, nonostante il tanto lavoro al Viola Park. Per questo motivo Vanoli sembra intenzionato a farlo riposare per un recupero al 100%, viste anche le alternative.
Gonçalves viole la prima
Chi ha recuperato totalmente la forma è Pedro Gonçalves, che vuole la prima da titolare contro la Fiorentina. Se Vanoli scegliesse lui il cambio sarebbe alla pari con Atta: nei tre centrale dietro alla punta nel 4-2-3-1.
Opzione Brescianini
C'è però anche Brescianini in corsa per una maglia dal 1'. L'ex Atalanta sembrava tra i nomi indiziati a lasciare la Fiorentina, invece è rimasto come arma in più. Ha lavorato bene e Vanoli lo starebbe valutando al posto di Atta come mezzala nel 4-3-3 insieme a Fagioli e Ndour in mezzo. Lo scrive Il Corriere dello Sport.