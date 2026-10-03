Brescianini: "Il nostro condottiero ci fa volare bassi, saprà lui quando lanciarmi. Vorrei far parte del progetto per anni"
Il centrocampista viola Marco Brescianini ha parlato anche delle prospettive della Fiorentina in questa stagione, ripartita con Vanoli. Così a Toscana Tv:
“Cosa si può sognare? Ad oggi, come dice il nostro condottiero, la Fiorentina deve lavorare giorno per giorno, la squadra deve crescere, è un percorso ambizioso per cui ci vuole del tempo. Però tutti siamo liberi di sognare, anch’io vorrei farlo perché ho accettato questo progetto fin dall’inizio e spero di farne parte per tanti anni”.
Le partite ideali
"Io cerco ogni giorno di allenarmi al massimo, il mister mi conosce e mi dà fiducia. Poi ha più esperienza di tutti per cui sa quale sarà il momento giusto per mettermi dentro. Le partite sono tutte diverse, non ne ho di ideali, ogni partita è fondamentale per dare supporto alla squadra".