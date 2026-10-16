Perplessità dal Portogallo: "Pedro Gonçalves sta vivendo un incubo alla Fiorentina"

Non fa rumore solo a Firenze la gestione di Pedro Gonçalves, arrivato alla Fiorentina come ultimo, grande colpo di mercato, ma che finora ha trovato poco, pochissimo spazio. Dicevamo: la sua presenza così alterna non sta facendo discutere solo l'ambiente fiorentino, perché anche in patria sta sorgendo più di qualche dubbio.

Inizio in salita

“Pedro Gonçalves sta vivendo un incubo in Italia”: questo il titolo che gli riserva Bola na rede, quotidiano sportivo portoghese, parlando del giocatore in prestito dallo Sporting che, ricordiamo, ha un obbligo di riscatto condizionato e legato alle presenze (dovrà raggiungere il 60% di presenze da almeno 45') o al piazzamento europeo (se la Fiorentina arrivasse in Champions). Finora, i numeri non sono né dalla sua parte, né da quella dei viola, e se si dovesse decidere domani Pedro Gonçalves non verrebbe riscattato, pur essendo arrivato come colpo di peso.

Solo pochi sprazzi

Ottantaquattro minuti raccolti in cinque presenze e un gol, peraltro di pregevole fattura, contro il Pisa in Coppa Italia: poche briciole per uno abituato ai palcoscenici europei e, soprattutto, che non sta avendo modo di sopperire alla mancanza di Atta, di cui sarebbe la vera alternativa nelle rotazioni di Vanoli.