Pedullà: "Fiorentina inguardabile, la formazione di Vanoli era improponibile. Il Genoa ha giocato contro delle statuine"

Duro il commento di Alfredo Pedullà dopo Genoa-Fiorentina, con la sconfitta viola per 2-1 a Marassi. Queste le parole del giornalista sul suo canale YouTube.

Le parole di Pedullà

“La Fiorentina è stata inguardabile, anche per le scelte di Vanoli. Una formazione improponibile. Un approccio a Marassi contro il Genoa non da squadra affamata. Poi non capisco perché Vanoli nel post partita dice che devono diventare una squadra. Ha avuto tempo, la sosta ha portato via i nazionali, ma la gestione delle scelte non è stata illuminata. Se Lautaro è andato in panchina, anche su Mastantuono potremmo dare giudizi. Ma Beto è più forte di Pellegrino? Gnonto, impalpabile, è più forte di Gonçalves?”.

Approccio sbagliato

"La cosa peggiore è stata l'approccio. Si fa in fretta a dire del Vanolismo, ma avendo bucato la scelta dell'allenatore a inizio anno e ritrovando l'allenatore che aveva scartato, serve onorare il mercato con scelte secce e diverse. Fagioli non mi è piaciuto. Diversi imbarazzanti, anche dal punto di vista dell'atteggiamento. Il popolo fiorentino ha già sofferto tanto l'anno scorso e che quest'anno mi auguro soffra meno anche visti i soldi spesi. Il Genoa ha giocato contro delle statuine".