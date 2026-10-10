Vanoli: "Ho la possibilità di scegliere in base alle caratteristiche dei giocatori. Essere qua oggi su questa panchina è un segnale incredibile"

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto a DAZN prima della partita contro il Genoa.

“Ogni partita ci deve dare indicazioni”

Vanoli ha commentato: "Se dobbiamo guardare un processo di crescita, dico che ogni partita ci deve dare indicazioni. Ho la possibilità di scegliere in base alle caratteristiche dei giocatori e poi c'è l'interpretazione all'interno del campo".

“Essere qua oggi…”

E sul ritorno in casa del Genoa come quando ha iniziato ad allenare la Fiorentina ha dichiarato: "Essere qua oggi è un segnale incredibile, nel percorso mio calcistico ho vissuto tanti begli episodi e uno di quelli è stato anche quello".