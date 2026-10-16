Atta ancora fuori per i soliti problemi noti. Gonçalves verso la gestione, ha al massimo 45' nelle gambe

La Nazione fa il punto su quella che è la situazione in casa Fiorentina su infortunati e acciaccati, a poche ore dalla sfida contro il Como.

Problema Atta

Atta sta continuando ad allenarsi a parte per il solito problema di sovraccarico funzionale all'addome e ancora contro il Como dovrebbe essere fuori dai convocati. Al momento è impossibile stabilire quando potrà rientrare. Mastantuono, invece, è rientrato in gruppo regolarmente dopo l'intervento alla mano: per lui un tutore.

Situazione Gonçalves

Pedro Gonçalves continuerà ad essere gestito nel minutaggio. La sosta ne ha migliorato le condizioni, ma l'ex Sporting al momento non ha più di 45 minuti nelle gambe. Diffficile dunque vederlo dal 1' contro il Como.