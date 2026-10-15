Un ex attaccante della Fiorentina Femminile entra in FIGC. Malagò: "Scelta che conferma attenzioni per chi ha vissuto il calcio"

Dopo l'ufficialità del commissariamento della FIGC, il lavoro di Giovanni Malagò inizia dalle nazionali Femminili. E' infatti notizia di quest'oggi che il settore giovanile femminile azzurro avrà nuovi facce, tra le quali anche un ex conoscenza del mondo Fiorentina.

Un ex attaccante della Fiorentina Femminile entra in FIGC

Come riportato nel pomeriggio da ANSA.it, nei prossimi giorni quattro ex azzurre entreranno a far parte del Club Italia per completare gli staff delle selezioni Under 23, Under 19, Under 17 e Under 16. Dopo i quadri tecnici, la Figc ha ufficializzato anche le nuove capo delegazione delle Nazionali giovanili femminili: il commissario Giovanni Malagò e il direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri hanno scelto Daniela Sabatino, centravanti viola tra il 2020 ed il 2023, che dopo aver dato pochi mesi fa l'addio al calcio giocato è pronta a mettere la sua esperienza al servizio dell'Under 23 di Tatiana Zorri, Carolina Pini, Margherita Claudia Gioia Masia e Valentina Boni, che ricopriranno lo stesso ruolo nell'Under 19, Under 17 e Under 16.

Malagò commenta: “Scelta che conferma l'attenzione della FIGC per chi ha vissuto il calcio in prima persona”

Immediato, sempre ad Ansa, il commento di Malagò: "A Sabatino, Pini, Masia e Boni rivolgo il mio augurio di buon lavoro per il nuovo incarico da cape delegazione delle nostre Nazionali giovanili femminili. Si tratta di una scelta importante, che valorizza quattro ex calciatrici azzurre e conferma l'attenzione della Figc verso chi ha vissuto il calcio in prima persona, mettendo esperienza, competenza e passione al servizio delle nuove generazioni".