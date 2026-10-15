La presenza di Mastantuono contro il Como non è in dubbio, meno quella di Atta. Vanoli aspetta il miglior Goncalves

A tre giorni dalla delicata sfida casalinga contro il Como di Cesc Fabregas, che verrà a Firenze senza Moise Kean, questo pomeriggio il Pentasport ha cercato di fare il punto in casa Fiorentina. La squadra viola, che dopo settimane di doppie sedute da qualche giorno è tornata ad allenarsi una volta al giorno, è tornata in campo questo pomeriggio attorno alle ore 15 per continuare il percorso di avvicinamento alla sfida di domenica. Ed i principali dubbi da sciogliere sono principalmente due.

Mastantuono regolarmente in gruppo, mentre la situazione di Atta non si sblocca

Stiamo parlando dei due giocatori che a causa dei relativi acciacchi stanno tenendo con il fiato sospeso Paolo Vanoli: Franco Mastantuono ed Arthur Atta. Il talento argentino dopo l'operazione alla mano è tornato ormai da qualche giorno ad allenarsi regolarmente con i compagni, evitando esclusivamente le partite per evitare nuove contusioni alla mano: la sua presenza in campo contro il Como non è assolutamente in dubbio. Nessuna novità invece, e quindi poche probabilità di rivederlo a breve in campo, per riguarda l'ex Udinese. Dopo aver saltato la trasferta ligure, il centrocampista francese sta continuando il proprio programma personalizzato di recupero, senza ancora aggregarsi regolarmente al resto della squadra. La sua presenza contro la formazione guidata da Cesc Fabregas appare quindi complicata.

Anche Goncalves non migliora

Particolare focus anche sulle condizioni di Pedro Goncalves che, nonostante le tre settimane di lavoro durante la sosta, al momento non garantisce piu di 30 minuti. Il portoghese ha grandi problemi dopo aver svolto in solitaria la preparazione estiva allo Sporting Lisbona. Colpisce il fatto che tra gli esuli assieme a lui ci fosse anche Braganca, che attualmente al Torino gioca e fa la differenza. La Fiorentina punta comunque molto su di lui e continua a lavorare mattoncino dopo mattoncino per averlo al 100% nel minor tempo possibile.