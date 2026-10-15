Andreazzoli: "La mia squadra merita una soddisfazione. Dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti, soprattutto fuori dal campo"

Questo pomeriggio il tecnico della Primavera della Fiorentina Aurelio Andreazzoli ha presentato la sfida di sabato pomeriggio contro l'Albinoleffe ai canali ufficiali del club gigliato.

“Dedichiamo molto tempo alle analisi sul nostro lavoro e su quelle che sono le prestazioni dei nostri ragazzi. Il fatto che anche nell'ultimo turno di campionato siamo stati la squadra più giovane del campionato è un grande motivo di soddisfazione, ed è un po' l'obiettivo che ci siamo prefissati dall'inizio e che stiamo mantenendo”.

“I miei ragazzi avrebbero bisogno di una soddisfazione sul campo”

Ha anche aggiunto: “I ragazzi sono molto partecipi e motivati nel seguire me ed il mio staff, e questa è un'altra grande soddisfazione. Certo non guasterebbe se cominciassero ad arrivare anche soddisfazioni dal campo, che finora ingiustamente mancano. Sarebbe una bella spinta se arrivassero i tre punti, ma è evidente che quando viene a mancare una componente ti devi lavorare il doppio per fare bene”.

“Questa squadra deve migliorare su tanti punti di vista, soprattutto fuori dal terreno di gioco”

Ha sottolineato quali siano i limiti della sua squadra: “Ci sono tante componenti che mancano, e non ci si riferisce soltanto al campo. Si parla di puntualità, di mantenere in ordine gli spogliatoi ed esaltare il rispetto verso le componenti che tra virgolette sono quotidianamente al nostro servizio. E questa è una componente che va messa nella testa dei ragazzi giovani, che molto probabilmente adesso sono abituati ad essere serviti. Credo che comprendere questo aspetto sia già un grande risultato, molto piu soddisfacente che un punteggio sul campo”.

“Conosco bene l'Albinoleffe e vi dico che..”

Ha poi concluso parlando dei prossimi avversari: “Le difficoltà sono le solite che si affrontano in ogni partita. Abbiamo studiato gli avversari, sappiamo che sono molto ben organizzati e che sanno proporre tante cose. Dovremo mettere la testa su diverse cose perse mi aspetto una squadra ben condotta ed abituata ad avere molte facce”.