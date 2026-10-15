Santiago Beltran fa infuriare il capitano del River: la scena in campo e il rimprovero

Finale nervoso per Santiago Beltrán, portiere del River Plate accostato in questi giorni alla Fiorentina. Durante il pareggio per 1-1 sul campo del Sarmiento, il ventiduenne portiere è stato protagonista di un episodio che ha provocato la dura reazione del compagno (e capitano della squadra) Nicolás Otamendi.

Cos'è successo

La situazione si è verificata a circa cinque minuti dalla conclusione, mentre il River cercava il gol della vittoria. Un pallone recuperato dai padroni di casa a centrocampo ha innescato la corsa dell’attaccante paraguaiano Junior Marabel, servito con un passaggio in profondità.

L'ex viola, Lucas Martínez Quarta, è intervenuto di testa, impedendo al centravanti di impossessarsi del pallone, senza però riuscire ad allontanarlo definitivamente. La sfera è rimasta libera nell’area del River e Otamendi è dovuto intervenire per evitare ulteriori pericoli. Pressato vicino alla propria porta, il campione del mondo ha scelto di mettere il pallone in fallo laterale, restituendo il possesso al Sarmiento.

“Almeno una volta esci!”

Subito dopo, il difensore si è girato verso Beltrán, rimproverandolo platealmente: “Almeno una volta esci!”. Il portiere non ha risposto al richiamo del compagno. Un momento di tensione in una partita nella quale il River non è riuscito a trovare il guizzo decisivo.