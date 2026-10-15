Azzaro: "Beltran alla Fiorentina? Para sapendo che se ne andrà, vuole partire per l'Italia"

La notizia uscita in Italia del possibile trasferimento di Santiago Beltrán alla Fiorentina ha avuto eco anche in Argentina.

“Para sapendo che se ne altrà”

Il giornalista sportivo, conduttore televisivo, radiofonico e streamer argentino, Flavio Azzaro, ne ha parlato apertamente, dicendo: “Beltran para sapendo che se ne andrà. Non è connesso perché vuole andarsene”.

“Non regge la pressione”

Poi ha anche aggiunto su di lui: “Non regge tutta la pressione di quello che significa vivere il calcio qui. Se avesse una riserva competitiva, sarebbe già stato messo in panchina”.

L'estremo difensore del River Plate in questo periodo viene messo in discussione da un ambiente che però, fino a ieri, lo stava esaltando.