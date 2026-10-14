Un altro Beltran per la Fiorentina, salta De Gea? Il River chiede venti milioni

La Fiorentina guarda al futuro della propria porta e segue Santiago Beltran, ventiduenne del River Plate. A riportare la notizia stamani è il Corriere dello Sport-Stadio, sul quale si legge che sono stati avviati i primi contatti per il giovane estremo difensore, in scadenza di contratto nel 2027, individuato come possibile investimento per sistemare il ruolo a lungo termine.

Formula

Fabio Paratici lavora all’ipotesi di portarlo a Firenze già nella finestra invernale, attraverso un prestito con riscatto a giugno. Una formula che consentirebbe ai viola di anticipare la concorrenza e inserire subito il portiere nella squadra.

La valutazione

L’ostacolo principale è rappresentato dalla valutazione del River Plate: il club argentino chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro, nonostante la scadenza contrattuale ravvicinata. A sostenere la richiesta contribuisce il forte interesse per Beltran, con diversi club di Bundesliga e Premier League sulle sue tracce.

E De Gea?

L’eventuale arrivo dell’argentino aprirebbe inoltre un nuovo scenario per David de Gea: qualora l’operazione andasse in porto, la Fiorentina farebbe partire lo spagnolo, avviando così un cambio tra i pali.