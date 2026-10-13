Bucchioni: "Paratici non riesce a fare una squadra. Con 220 milioni devi lottare per la Champions non essere penultimo"

Duro il commento sulla Fiorentina attuale e sul lavoro fatto in estate dal direttore sportivo viola, Fabio Paratici, espresso dal direttore di Italia 7, Enzo Bucchioni.

In un suo intervento su Sportitalia, Bucchioni ha detto: “ E’ una squadra costruita male, da Grosso a Vanoli è cambiato poco perché i problemi sono strutturali. Paratici ha costruito, spendendo un sacco di soldi, una formazione fragile, con tanti bei giocatorini che dovranno farsi. Mastantuono è un potenziale campione, ma che campione ora non è. Un po’ tutti sono giocatori che la fase difensiva non la fanno”.

“Gli stessi difetti di prima”

“I difetti che c’erano con Grosso e che poi hanno portato alla litigata con Paratici, sono gli stessi che ci sono ancora oggi. La speranza è che il lavoro di Vanoli possa far crescere rapidamente tutti, altrimenti sarà un altro campionato di sofferenza, di transizione, nonostante le aspettative, le attese e soprattutto una spesa ingentissima”.

“Qui c'è un'accozzaglia di calciatori”

“Se tu spendi 220 milioni, perché se la Fiorentina dovesse riscattare tutti i prestiti che ci sono, arriverebbe a quella cifra, devi competere almeno per la Champions League e non essere penultimo in classifica. Paratici queste cose, nel dopo Marotta, le ha fatte alla Juventus e un po’ dappertuttto. Compra i giocatori che gli piacciono, ma non fa una squadra. Le squadre si costruiscono mettendo insieme undici giocatori che stanno assieme, non facendo un’accozzaglia di calciatori”.