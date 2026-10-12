S. Sabatini: "Se Vanoli fa la formazione per compiacere Paratici e le sue scelte allora la vedo male. Gonçalves unico bravo e in panchina 80'"

A Radio Sportiva ha parlato Sandro Sabatini, giornalista, che è intervenuto anche sulla brutta sconfitta della Fiorentina contro il Genoa a Marassi.

Quale è la vera Fiorentina?

“La vera Fiorentina? Dipende da che formazione fa Vanoli. Se Vanoli fa la formazione con le sue idee e con la determinazione e e le conoscenze che lo scorso anno hanno salvato la squadra, allora questa è una squadra che può dare molto, moltissimo”.

Le scelte di Vanoli

"Se invece fa la formazione con Fagioli e Oulai insieme, se mette due terzini che insieme non mi piacciono, se lascia a guardare in panchina 80 minuti Gonçalves, che è l'unico bravo, se fai una formazione per far sorridere Paratici per alcune scelte di mercato la vedo male. Ma credo abbia capito dopo Genova".