Grosso voleva Matic e Hojbjerg, Paratici puntava su altri. Un'idea di centrocampo rimasta teorica
Hojbjerg
L’idea emersa durante l'estate per il centrocampo della Fiorentina era quella di creare un trio di qualità composto da Fagioli, Oulai e Atta. Idea rimasta per ora puramente teorica per tutta una serie di ragioni.
Alla ricerca di ripari
Ma la società, si legge sul Corriere Fiorentino, aveva cercato anche ripari e copertura a metà campo sul filo di lana del mercato estivo, inseguendo i vari Torreira, Thorstvedt o Brozovic.
Ma Grosso voleva altri
Grosso allora ancora allenatore viola, si era augurato di avere uno tra Matic e Hojbjerg, ma in assenza di arrivi il nodo di centrocampo è finito prima proprio sulle sue spalle e oggi su quelle di Vanoli.
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