Grosso voleva Matic e Hojbjerg, Paratici puntava su altri. Un'idea di centrocampo rimasta teorica

L’idea emersa durante l'estate per il centrocampo della Fiorentina era quella di creare un trio di qualità composto da Fagioli, Oulai e Atta. Idea rimasta per ora puramente teorica per tutta una serie di ragioni.

Alla ricerca di ripari

Ma la società, si legge sul Corriere Fiorentino, aveva cercato anche ripari e copertura a metà campo sul filo di lana del mercato estivo, inseguendo i vari Torreira, Thorstvedt o Brozovic.

Ma Grosso voleva altri

Grosso allora ancora allenatore viola, si era augurato di avere uno tra Matic e Hojbjerg, ma in assenza di arrivi il nodo di centrocampo è finito prima proprio sulle sue spalle e oggi su quelle di Vanoli.