Il Marsiglia vuole cedere Hojbjerg e Paratici fiuta l'affare per gennaio. Attenzione alla concorrenza di una big di Serie A

Negli scorsi giorni era emersa la notizia di un interessamento della Fiorentina per il centrocampista danese Pierre-Emile Hojbjerg, che potrebbe lasciare il Marsiglia già a gennaio.

Cessione e interesse viola

Il club francese sarebbe infatti disposto a cedere il centrocampista, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2028, nella sessione di riparazione di questa stagione. Sul classe 1995, secondo il portale spagnolo Gol, sarebbe forte l'interesse della Fiorentina, alla ricerca di un profilo di esperienza e personalità per rinforzare la mediana.

Concorrenza bianconera

Attenzione, però, alla concorrenza della Siviglia e, soprattutto, della Juventus, anch'essa interessata al giocatore. La prossima finestra di mercato potrebbe quindi trasformarsi in un duello tra i due club rivali per il giocatore danese.