Ceccarini: "L'ingaggio di De Gea pesa ma su Beltran c'è anche l'Inter. Critiche a Paratici? È bravo e le aspettative sono alte"

Il giornalista e direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini ha parlato di calciomercato in chiave Fiorentina ma non solo a Lady Radio, spaziando tra moltissimi argomenti di casa viola.

‘Portiere bravo e in scadenza, su Beltran c’è anche l'Inter'

“Beltran è un profilo che piace anche all’Inter, non soddisfatta di Martinez. Beltran è un portiere bravo, in scadenza ed appetibile per diversi club. Non rinnoverà col River Plate, si tratterebbe di un’operazione per la prossima estate. Il problema è l’ingaggio di De Gea, non il giocatore, sul quale si può dire poco, c’è chi vorrebbe Christensen in porta, ma ognuno ha le proprie preferenze. De Gea ha 36 anni ed uno stipendio importante, la situazione va letta in quest’ottica. E se circolano queste voci, l'idea della Fiorentina va in una direzione precisa, anche se io sarei più per lanciare Martinelli, che è già in casa”.

‘Le aspettative con Paratici sono molto più alte di prima’

“Paratici già nel tritacarne? A Firenze vinci una partita sei un fenomeno, ne perdiamo due non va bene niente. Paratici viene criticato perché è parecchio bravo, e le aspettative nei suoi confronti sono nettamente superiori rispetto a quelle che c'erano prima. Viene da Juventus e Tottenham… Ha speso molto nelle esperienze precedenti ma anche portato giocatori importanti. Il fatto poi che abbia mantenuto una certa distanza con la stampa penso che gli abbia attirato antipatie".