Ceccarini: "Il Napoli continua a seguire Dodo. Affondo possibile solo ad una condizione"
In un editoriale per TuttoMercatoWeb, Niccolò Ceccarini ha dato ulteriori aggiornamenti sulla questione relativa al terzino della Fiorentina Dodo.
Ancora ai margini
Situazione complicata, rinnovo che non arriva e sembra non voler arrivare, aria da ‘separati in casa’: resta da capire se e come Dodo verrà reintegrato nella rosa della Fiorentina, ma intanto il Napoli continua a monitorare la situazione da vicino.
Il commento su Dodo
“Per la fascia destra infine resta viva l'opzione Dodo. Una strada che però il Napoli andrebbe a precorrere solo in casi di non rinnovo con la Fiorentina e quindi a parametro zero”: queste le parole di Ceccarini.
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