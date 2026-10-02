Ritorno di fiamma dalla Catalogna per Dodô: non è l'obiettivo numero uno, ma la scadenza ingolosisce

Se l'idea della Fiorentina è certamente quella di non perderlo a zero, è altrettanto vero che le trattative per l'eventuale rinnovo di Dodô non sono ancora decollate. In attesa dei prossimi aggiornamenti, dalla Spagna tornano con forza su un tormentone delle scorse sessioni di mercato.

Occhi dalla Catalogna

Secondo quanto si legge sul quotidiano Sport, il Barcellona continua a monitorare con interesse la situazione delicata del terzino brasiliano. Infatti, l'agenzia che rappresenta Dodô ha un ottimo rapporto con Deco, il direttore sportivo dei catalani, e la sua imminente scadenza di contratto rappresenta un'occasione ghiotta per strapparlo a prezzo inferiore rispetto al suo cartellino. Sul giocatore, comunque, rimane attivo anche l'interesse del Napoli, che potrebbe però aver acquisito una rivale da non sottovalutare.

Lista della spesa

Attenzione, però: sempre secondo il quotidiano sportivo, Dodô non sarebbe la prima scelta del Barcellona, che invece sta puntando con decisione due laterali spagnoli quali Pedro Porro, attualmente al Tottenham, e Ivan Fresneda, in forze allo Sporting. Situazione in aggiornamento: la Fiorentina adesso è chiamata a fare chiarezza per evitare di perdere a zero un giocatore che ha attenzioni dal mercato.